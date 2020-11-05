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Denizli il Jandarma Komutanlığı kan bağışında bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.11.2020 13:01 | Son Güncelleme

Denizli il Jandarma Komutanlığı ve Kızılay ile koordine kurularak “Kan Bağışı Hayat Kurtarır”, “Kan Ver, Can Ver” kampanya kapsamında komutanlıkta görevli rütbeli personel, erbaş ve erler toplamda 94 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.Denizli il Jandarma Komutanlığı tarafından Denizli Kızılay şubesi ile koordine kurularak başlatılan “Kan Bağışı Hayat Kurtarır”, “Kan Ver, Can Ver” kampanyası kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler kan bağışında bulundu.

Denizli il Jandarma Komutanlığı ve Kızılay ile koordine kurularak “Kan Bağışı Hayat Kurtarır”, “Kan Ver, Can Ver” kampanya kapsamında komutanlıkta görevli rütbeli personel, erbaş ve erler toplamda 94 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.
Denizli il Jandarma Komutanlığı tarafından Denizli Kızılay şubesi ile koordine kurularak başlatılan “Kan Bağışı Hayat Kurtarır”, “Kan Ver, Can Ver” kampanyası kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 94 ünite kan bağışı yapıldı.

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