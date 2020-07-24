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Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizlili gezginlerle buluştu

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Denizli’nin dijital ve sosyal medyada daha aktif olarak tanıtılabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sosyal medyada Denizli ile ilgili aktif paylaşımlar yapan gönüllü gezgin, blogger ve sosyal medya içerik üreticileri ile onların da taleplerini göz önünde bulundurarak bir araya geldi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Denizli’nin dijital ve sosyal medyada daha aktif olarak tanıtılabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sosyal medyada Denizli ile ilgili aktif paylaşımlar yapan gönüllü gezgin, blogger ve sosyal medya içerik üreticileri ile onların da taleplerini göz önünde bulundurarak bir araya geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol’un da eşlik ettiği buluşmada Denizlili gezginler, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti’ni dolaşarak bol bol fotoğraf ve video çekimi yaptı.

İl Müdürü Turhan Veli Akyol, gençlerle yaptığı konuşmasında: “Denizli dediğimizde aklımıza yalnızca Pamukkale gelmemeli, zira Denizli’nin çok çeşitli turizm enstrümanları bulunmakta. Evet, Pamukkale dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. İlerleyen dönemlerde burada gece turizmine yönelik çalışmalar da yapılacak. Ancak biz şehrimizi çok seviyoruz ve Pamukkale’miz gibi şehrimizin diğer tüm ilçelerinin de çok çeşitli zenginlikleri var. Bu değerleri eko-turizm dahil olmak üzere çok çeşitli turizm alternatifleriyle beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de sosyal medyada aktif olan sizin gibi Denizli sevdalısı gençlerimizle beraber çalışmalara başlıyoruz ve bu çalışmayı yerelden başlatıp istekli ve gönüllü diğer arkadaşlarımızla beraber genele taşımayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Grup; önce seyir terası, sonrasında ise Travertenler, Arkeoloji Müzesi, yakın zamanda ziyarete açılacak olan Plutonium (Cehennem Kapısı), Hierapolis Antik Tiyatro, Antik Havuz ve Kuzey Nekropolü’nü gezerek etkinliği tamamladıktan sonra Denizli turizminin artıları ve eksileri ile Denizli’nin ilçelerinin daha geniş çaplı tanıtılması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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