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Denizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı

İHA İHA
02.02.2024 09:34 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2024 ayında icra edilen asayiş çalışmalarında meydana gelen 889 olaydan yüzde 98’inin aydınlatıldığı belirtildi.

Denizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı

Denizli’de geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde 388’i asayiş, 87’si kabahat, 345’i takibi gereken, 51’i kaçakçılık, 17’si siber ve 1’i de terör olayı olmak üzere toplam 889 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların yüzde 98’inin oluşturan 872’si aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarda 72 bin 298 şahıs ile 19 bin 393 aracın sorgulaması yapılarak, 437 aranan şahıs ve 1 aranan araç yakalanırken; kayıp olarak aranan 16 kişi bulundu. Bu denetimler sırasında 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 3 adet delici ve kesici suç aleti ele geçirildi.

Terör olaylarında ay içerisinde FETÖ, PKK/KCK ile DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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