Denizli jandarmasından halkın güvenliğine yönelik operasyonlar

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayında il genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. Uyuşturucu madde ile mücadele kararlılıkla devam ettiği belirtilen yazılı açıklamada birçok operasyona da imza atıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı içerisinde kent genelinde asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına karşı yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada kent genelinde 900 olayın 891’inin aydınlatıldığı belirtildi. Uygulamalar kapsamında 8 bin 279 araç ve 22 bin 787 şahısın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 169 aranan şahıs, 2 adet aranan araç ve 13 kayıp şahsın bulunduğu belirtildi. . Ayrıca kontroller sırasında 10 adet tabanca, 20 av tüfeği,15 adet mermi, 5 adet kesici alet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

FETÖ ve PKK-KCK terör örgütlerine yönelik operasyon

Denizli İ Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı içerisinde FETÖ ve PKK-KCK terör örgütlerine yönelik operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli işlem yapıldığı belirtildi. Bu operasyon sonucu 122 adet dijital materyal ve 18 adet yazılı doküman ele geçirildi.