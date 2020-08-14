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Denizli JASAT, 3 ayda 11 su motoru çalan şebekeyi Afyon’a kadar takip ederek çökertti

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:02 | Son Güncelleme

Denizli’de, 3 ay içinde 11 adet su motoru çaldıkları iddia edilen 4 kişilik suç şebekesi, JASAT timinin Afyonkarahisar’a kadar uzanan takibi sonucu çökertildi.Edinilen bilgiye göre; Denizli ili genelinde 3 ay içinde üst üste meydana gelen su motoru hırsızlığı olaylarında benzerlikler tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin tespiti ve yakalanması için operasyon başlattı.

Denizli JASAT, 3 ayda 11 su motoru çalan şebekeyi Afyon’a kadar takip ederek çökertti

Denizli’de, 3 ay içinde 11 adet su motoru çaldıkları iddia edilen 4 kişilik suç şebekesi, JASAT timinin Afyonkarahisar’a kadar uzanan takibi sonucu çökertildi.
Edinilen bilgiye göre; Denizli ili genelinde 3 ay içinde üst üste meydana gelen su motoru hırsızlığı olaylarında benzerlikler tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin tespiti ve yakalanması için operasyon başlattı. 1’i bayan 4 kişilik şebekenin, yakalanmamak için her hırsızlık olayında farklı plaka kullanması jandarma dedektiflerinin dikkatinden kaçmadı. JASAT timi, Denizli’den çaldıkları su motorlarını Afyonkarahisar iline götürerek satmaya çalışan ve yakalanmamak için sürekli plaka değiştiren suç şebekesini Afyon’a kadar adım adım takip etti.
Kimlikleri tespit edilen Hidayet C. (43), Sevcan C. (19), Mevlüt A. (28) ve Murat A. (41), JASAT timinin Baklan ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği müşterek operasyonla yakalandı. Şebeke üyelerine ait Denizli merkezli Afyonkarahisar’da bulundan 6 farklı adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık olaylarında yakalanmamak için kullanılan birbirinden farklı plakalar ile suç unsurları ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli JASAT, 3 ayda 11 su motoru çalan şebekeyi Afyon’a kadar takip ederek çökertti

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Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
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