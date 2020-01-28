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Denizli kekik üretiminde birinci sırada yer aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Denizli kekik üretiminde birinci sırada yer aldı

DENİZLİ (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, ülkede üretilen 17 bin 965 ton kekiğin yüzde 87,6'sının Denizli'den karşılandığını bildirdi.

Yücedağ, 2019 yılı bitkisel üretim istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kekik üretiminde kentin ilk sırada olduğunu ve ülkedeki 17 bin 965 ton kekiğin 15 bin 729 tonunun burada üretildiğini belirtti.

Kekikte Denizli'den sonra 733 tonla Manisa ve 670 tonla Uşak'ın geldiğini aktaran Yücedağ, tütünde de 70 bin ton ürünün 16 bin 423 tonunun Denizli ve ilçelerinde üretildiğini kaydetti.

Yücedağ, 451 ton şaraplık üzümün 90 bin 97 tonunun kentte üretildiği bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şaraplık üzüm üretiminde Denizli'den sonra 53 bin 531 tonla Kilis ve 45 bin 769 tonla Nevşehir gelmektedir. Sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde Denizli ikinci sıradadır. Ülkemizdeki 656 bin ton sofralık çekirdeksiz üzümün 388 bin 762 tonu Manisa'da üretilmiştir. Sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde ikinci sırayı 185 bin 524 tonla Denizli, üçüncü sırayı ise 36 bin 784 tonla İzmir almıştır."

Yücedağ ayrıca, kentin 2 bin 167 tonluk anason üretimiyle üçüncü, 157 tonluk adaçay üretim miktarıyla ikinci ve 5 bin 66 ton haşhaş üretimiyle de üçüncü sırada olduğunu kaydetti.

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kekik TUİK üzüm

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