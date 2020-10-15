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Denizli Kızılay eski İl Başkanı korona virüse yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Kızılay Derneği eski Denizli İl Başkanı Erdal Otçu, korona virüse yakalandı.

Denizli Kızılay eski İl Başkanı korona virüse yakalandı

Türkiye Kızılay Derneği eski Denizli İl Başkanı Erdal Otçu, korona virüse yakalandı. Korona virüs testi pozitif çıkan Otçu, hastanede tedaviye alındı.
Denizli’de bir dönem Kızılay İl Başkanlığı yapan ve şu an Denizli Gönüllü Teşekküller Platformunda başkanlık görevini yürüten Erdal Otçu, kendisinde görülen semptomların ardından Denizli Devlet Hastanesine giderek test yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Otçu, Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı öğrenildi. İmmün plazma yöntemi ile tedavi altında olduğunu belirten Otçu, “Test yaptırdım. Hasta olduğumu öğrenince Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındım. İmmün plazma alıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. İnsanlara tavsiyem bu hastalığı önemsesinler. Gerekirse tek değil, çift maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler. Bu iş ciddiye alınmalı. Bana bulaşmaz. Benden başkasına bulaşmaz demesinler. Herkes elinden gelen bireysel vazifeyi yerine getirmeli. Hem kendini, hem de başkalarını korumalı. Allah bir an önce bu salgından insanları korusun. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

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Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
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