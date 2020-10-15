YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Kızılay eski İl Başkanı korona virüse yakalandı

Denizli Kızılay eski İl Başkanı korona virüse yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye Kızılay Derneği eski Denizli İl Başkanı Erdal Otçu, korona virüse yakalandı.

Denizli Kızılay eski İl Başkanı korona virüse yakalandı

Türkiye Kızılay Derneği eski Denizli İl Başkanı Erdal Otçu, korona virüse yakalandı. Korona virüs testi pozitif çıkan Otçu, hastanede tedaviye alındı.
Denizli’de bir dönem Kızılay İl Başkanlığı yapan ve şu an Denizli Gönüllü Teşekküller Platformunda başkanlık görevini yürüten Erdal Otçu, kendisinde görülen semptomların ardından Denizli Devlet Hastanesine giderek test yaptırdı. Korona virüs testi pozitif çıkan Otçu, Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı öğrenildi. İmmün plazma yöntemi ile tedavi altında olduğunu belirten Otçu, “Test yaptırdım. Hasta olduğumu öğrenince Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındım. İmmün plazma alıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. İnsanlara tavsiyem bu hastalığı önemsesinler. Gerekirse tek değil, çift maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler. Bu iş ciddiye alınmalı. Bana bulaşmaz. Benden başkasına bulaşmaz demesinler. Herkes elinden gelen bireysel vazifeyi yerine getirmeli. Hem kendini, hem de başkalarını korumalı. Allah bir an önce bu salgından insanları korusun. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Denizli Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
12:54
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yaşlı kadın sahte jandarmanın tuzağına düşmedi
Yaşlı kadın sahte jandarmanın tuzağına düşmedi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.