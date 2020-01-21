Denizli logosunu seçti

Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin bir kez daha ulusal ve uluslararası gündeme taşınacağı 2020 Denizli Yılı’nın logo anketi sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, 2020 Denizli Yılı logosunu sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Denizli’nin plaka kodu 20’nin yan yana geldiği 2020’nin Denizli yılı ilan edilmesinin ardından yıl boyunca tüm tanıtım çalışmaları ve etkinliklerde kullanılacak logo yaklaşık 1 hafta süren anket çalışması sonucu belirlendi. 2020 Denizli Yılı projesinin resmi web sitesi olan www.denizli2020.com adresindeki 8 ayrı görsel arasından belirlenen logo bugün (20 Ocak 2020) saat 20.20’de kamuoyu ile paylaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı horoz figürlü logonun rakiplerine açık ara fark attığı belirtildi. Buna göre 34 bin 900 kişinin oyunu alan horoz figürlü görsel 2020 Denizli Yılı logosu seçildi.

Tüm tanıtım çalışmalarında kullanılacak

2020 Denizli Yılı logosunu sosyal medya hesaplarından, " Sizlerin oylarıyla logomuz seçildi. 2020 Denizli Yılı logomuz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimize güzellikler getirsin... #2020DenizliYılı" sözleriyle duyuran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, logonun 2020 yılı boyunca yapılacak tüm tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerinde kullanılacağını söyledi. Hemşehrilerinin logo seçimine gösterdiği yakın ilgi ve alakaya teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığımız 2020 Denizli Yılı logomuzu hep birlikte belirledik. Emek veren katkı sağlayan herkse teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

