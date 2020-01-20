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  4. Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Denizli merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında İzmir, Malatya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda kaçak içki, etil alkol, şişe kapağı ve sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Içki KOM Operasyon

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