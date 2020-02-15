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Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Çevre illerden getirilen uyuşturucuların "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla satıldığının belirlenmesi üzerine Denizli, Aydın, Manisa, Uşak ve İzmir'deki 24 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kentte önceki günlerde yapılan operasyonlarda tutuklanan 15 şüphelinin de bu dosya kapsamına alındığı, böylelikle tutuklu sayısının 34'e yükseldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Operasyon Uyuşturucu

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