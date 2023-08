Denizli MHP’de demokrasi şöleni başladı

Sarayköy, Honaz ve Çardak yönetimlerinin güven tazelediği kongrelerde konuşan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na başlıyoruz” dedi.

İlçe kongreleri takvimini başlatan MHP Denizli İl Teşkilatında Sarayköy, Honaz ve Çardak genel kurullarında demokrasi şöleni yaşandı. Geniş bir katılımla coşku içerisinde gerçekleştirilen kongrelere MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, MHP İlçe Sarayköy Başkanı Hasan Konya, MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran, MHP Çardak İlçe Başkanı Abdullah Şen, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ilçe kongrelerinin yapıldığı salonlarda, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu. Bahçeli’nin mesajında; “İlçe kongreleriyle başlayıp il kongreleriyle genişleyecek ve nihayet 14. Büyük Kurultayımızın icrasıyla sonuçlanacak seçimli demokratik süreç, inanıyorum ki partimizin haklı ve tarihi mücadelesine güç katacaktır. Öncelikle ilçe kongremizin huzur ve kardeşlik havasında geçmesi, karşılıklı saygı ve samimi diyaloglara sahne olması, 54 yıllık müktesebatımıza yakışan bir olgunlukla gerçekleşmesi hepinizden beklentimdir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin her mensubu gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak yoluna devam edecektir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki, aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum işin özünde kaçınılmazdır. Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisi’yle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki, Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin son siperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri milli iradenin seçimiyle tezahür etmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk ve muktedir adımı atılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bahse konu seçimlerde muvaffak olmuş, Türk milleti zillet ve hezimet siyasetine geçit vermemiştir. Sizler, pek çok saldırıya, pek çok sataşmaya, şer ve şiddet içerikli aşağılık algı oyunlarına rağmen sancağımızı yere düşürmediniz, dava ve siyaset onurumuza leke sürdürmediniz. Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 Seçimlerine hazırlanacağız, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. ‘2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu’ temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. İşleyen kongre takvimimiz sonucunda temin ve tecelli edecek dinamik teşkilat yapımızla başarıya ulaşacağımızdan, Türkiye’mize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan asla kuşku duymuyorum. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların seçimiyle Kızılelma yürüyüşümüz sağlam ve sağduyulu iradeyle sürüp gidecektir. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hâkimiyet ve hükümranlık haklarımız, refah ve bereketimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımız için vatandaşlarımıza çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım” ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajının okunmasının ardından partililere hitap eden MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, genel seçim sürecinin tamamlanmasının ardından hiç ara vermeden yerel seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi. İl genelindeki çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yılmaz, “Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak vatana, millete, bayrağa ve devlete hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımızdan aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Cumhur İttifakı ruhuna uyum sağlayarak ve kendi irademizi de ortaya koyarak gerek 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Denizli’nin her bir noktasında başarılı olmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. İlçe Başkanlarımız Hasan Konya, Hüseyin Buran ve Abdullah Şen ile yönetimlerine bu güne kadar ki gayretleri için teşekkür ediyorum. Yeniden tek aday olarak girdikleri kongrelerimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI’NA BAŞLIYORUZ"

Millet İttifakı’nda yaşanan tartışmalara da değinen Başkan Yılmaz, “Bu tartışmalar, yurdun her yerine sirayet edecektir ama biz önümüze bakıyoruz. Denizli ve bütün ilçelerimizde başarılı olmak için gece gündüz demeden sahada olmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın Denizli’de 20’de 20 hedefine ulaşabileceğini biliyorum. Çünkü Sarayköy ilk başlangıçta hedef değil, hayal gibi adlandırılırken; bugün baktığımızda Cumhur İttifakı belediyesi olarak özümsenmiş durumda. Ben bundan sonraki süreçte daha çok başarı elde edeceğimize inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na başlıyoruz. Bu gün yeniden göreve seçilen İlçe Başkanlarımız ve yönetimlerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde genel kurulda tek liste olarak katılan mevcut MHP İlçe Sarayköy Başkanı Hasan Konya, MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ve MHP Çardak İlçe Başkanı Abdullah Şen yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.