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Denizli organ bağışından 6. sırada

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.01.2021 12:28 | Son Güncelleme

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesi kapsamında 2020 yılında bin 393 kişi organ bağışında bulundu.

Denizli organ bağışından 6. sırada

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesi kapsamında 2020 yılında bin 393 kişi organ bağışında bulundu. Bu rakamla Denizli, Türkiye’de en çok bağış yapılan 6. il oldu.

2019 yılında Denizli’de organ bağış sayılarını arttırmak için hayata geçirilen ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesi kapsamında kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde açılan organ bağış stantları ve verilen eğitimlerle organ bağışına dikkat çekilmiş, vatandaşla organ bağışının önemi anlatılmıştı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk 2020 yılında pandeminin de etkisiyle organ bağışında bulunan kişi sayısının azaldığını, bu yıl Denizli’de bin 393 kişinin organ bağışında bulunduğu ve Denizli’nin bu rakamlarla en çok bağış yapılan 6. il konumunda yer aldığını açıkladı. Organ bağışına olan ihtiyacın pandemi döneminde de devam ettiğini belirten Öztürk; “ Organ nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları hasar görmüş hastalarda büyük umut ışığı olmaktadır. Denizli’de organ bağış sayısının az olmasından yola çıkarak başlattığımız proje ile organ bekleyen hastalara umut olmak istedik" diye konuştu.

Denizli en çok bağış yapan 6. il
Organ bağışında duyarlılığı arttırmak istediklerini belirten Öztürk, "Denizlili vatandaşlarımız da başlattığımız projeye kayıtsız kalmayarak Denizli’yi 2019 yılında Türkiye’de en çok bağış yapılan il konumuna getirmişti. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bağış sayıları ister istemez düştü. Bin 393 vatandaşımız organ bağışında bulunarak İzmir, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli’den sonra en çok bağış yapılan 6. il olduk. Rakamlarımız yeterli mi? Tabi ki değil. Biz organ bağışı konusundaki duyarlılığımıza, farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bağışta bulunmayan tüm vatandaşlarımızı da organ bağışında bulunarak umut ışığı olmaya davet ediyorum” dedi.

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