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  4. Denizli, Pamukkale'ye gelenleri kayak merkezinde de ağırlayacak

Denizli, Pamukkale'ye gelenleri kayak merkezinde de ağırlayacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü travertenleriyle Türkiye'nin en fazla turist çeken kentlerinden olan Denizli'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili hazırlıkları tamamlandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: - "Türkiye'de en fazla turist gelen beşinci il konumundayız. Denizli Kayak Merkezi ile bu rakamı daha üst seviyelere taşımak istiyoruz"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Pamukkale'yi görmek için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlere yeni alternatifler sunmak üzere hizmete sunulan Denizli Kayak Merkezinde yarıyıl tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Tavas ilçesindeki Bozdağ'da yer alan Denizli Kayak Merkezi, acemi, orta seviye ve profesyoneller için 12 kilometre uzunluğundaki 3 pisti, saatte 2 bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleskileriyle binlerce kişiye hizmet veriyor.

Denizli'de Pamukkale'nin "kar beyazı" travertenlerini görme, termal sularda şifa bulma imkanı yaşayan turistler, aynı gün içinde kent merkezine 1 saat mesafedeki merkezde kayak yapma imkanı bulabiliyor.

Mevsim şartlarına göre yılda ortalama 3,5 ay kayak yapılabilen merkez, sezonun açıldığı 27 Aralık 2019'dan bu yana yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

- "Ege'nin Erciyesi"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin ziyaretçi sayısını her yıl artırdığını, ülkenin önde gelen merkezleri arasına girdiğini ifade etti.

"Ege'nin Erciyesi" olarak tanımladıkları merkezin kayak sporu için önemli bir kriter olan "kristal kar" kalitesinde olduğunu dile getiren Zolan, şöyle konuştu:

"Merkez kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye'nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkıyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerin yanı sıra ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor. Tüm öğrencilerimizi mutlu bir tatil için kayağa davet ediyoruz. Türkiye'de en fazla turist gelen beşinci il konumundayız. Denizli Kayak Merkezi ile bu rakamı daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Kar keyfini doyasıya yaşamak isteyen misafirlerimiz akın akın merkeze geliyor."

- "Gelenler şaşırıyor"

İzmir'den kayak için gelen Erdem Ekiz, çok keyifli bir ortamın olduğunu anlatarak, "Herkese tavsiye ediyorum. Daha önce Uludağ ya da Palandöken'e gidiyorduk, buranın onlardan eksik kalır yanı yok. Bu bölge için bulunmaz nimet. Pistler ve kar kalitesi harika. Kayak merkezinin hastası olduk. Sezon sonuna kadar geleceğiz." dedi.

Aydın'dan her hafta sonu gelmeye çalıştığını anlatan Ercan Özdemir de "İstanbul, Ankara'dan gelen insanlar şaşırıyor Denizli'de kayak merkezi mi var diye. Görüldüğü gibi müthiş bir yer. Daha önce Bursa'ya Erzurum'a gidenler rotayı buraya çevirdi. Geleceğinin çok parlak olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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