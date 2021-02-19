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Denizli Platformu Dönem Sözcülüğü DENİB’den DSO’ya geçti

19.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Denizli Platformu Dönem Sözcülüğü DENİB’den DSO’ya geçti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcü¨lu¨gˆu¨ görevi Denizli Sanayi Odası’na gec¸ti.Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem So¨zcu¨lu¨gˆu¨ devir teslim to¨reni yapıldı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcü¨lu¨gˆu¨ görevi Denizli Sanayi Odası’na gec¸ti.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem So¨zcu¨lu¨gˆu¨ devir teslim to¨reni yapıldı. 1 yıllık Do¨nem So¨zcu¨lu¨gˆu¨ görevinin dolmasının ardından bu görev Denizli İhracatçılar Birliği’nden Denizli Sanayi Odası’na (DSO) gec¸ti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenlenen törenle Platform Sözcülüğünü DSO Başkanı Müjdat Keçeci’ye devretti. DENİB Başkanı Memişoğlu, Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem So¨zcu¨lu¨gˆu¨ görevinin DSO Başkanı Keçeci’ye başarılar diledi.

Denizli Platformu Dönem Sözcülüğü DENİB’den DSO’ya geçti

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