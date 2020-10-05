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Denizli polisi kaçakçılara geçit vermedi

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda tütün ve eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şahıs beraberlerindeki kaçak ürünlerle birlikte yakalandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda tütün ve eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şahıs beraberlerindeki kaçak ürünlerle birlikte yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 6 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 38 bin 481 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 27 bin 440 makaron, 89 adet kaçak batarya, 84 adet cep telefonu, 2 tablet ve 74 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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