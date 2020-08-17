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Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 18:03 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirilen operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 8’i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu getiren ve satışını gerçekleştiren 14 kişi tespit etti. Bir süre fiziki takibe alınan şahıslara karşı operasyon düzenlendi. 7 farklı operasyon gerçekleştiren ekipler, toplamda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda, 565 gram esrar, 175 gram metamfetamin, 70 gram eroin, 26 kök kenevir ve 10 birim sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli şahıstan 8’i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

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