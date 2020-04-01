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Denizli, sabun köpükleriyle beyaza büründü

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında temizlik ve hijyen çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı’nı yıkayarak dezenfekte etti.

Korona virüse karşı tüm hizmet noktalarında temizlik ve hijyen çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı’nı yıkayarak dezenfekte etti. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için tavsiyesinde bulunan Başkan Zolan, “Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Bayramyeri Meydanı’nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bayramyeri Meydanı’nda bulunan otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte eden ekipler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Bulvarı’nda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgede bulunan esnafın işyerlerini, oturma alanları ve ATM’lerin dezenfekte işlemini gerçekleştirildi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı sabun köpükleriyle beyaza bürünürken, burada bulunan Türkiye’nin en büyük cam horoz heykeli de yıkandı. Dezenfekte çalışmaları Denizli Valiliği önüne kadar devam etti.

“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok çok önemli”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Dünya’da koronavirüse karşı ilk ciddi tedbirleri alan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin de birçok kurumla ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu, vatandaşlarımızın korona virüsten etkilenmeden atlatabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışan vatandaşlarımızın da işten hemen sonra evlerine dönmeleri, kendileri ve sevdikleri için önem arz ediyor. Biz vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Kendilerini korudukları ve tedbirlere uydukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın”
Başkan Zolan, “Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep doğrultusunda çalışan iş yerlerinde de dezenfekte faaliyetlerimizi başlattık. İstiyoruz ki Denizli’de vatandaşlarımız olumsuz etkilenmesin. Bu sadece bir kişinin başarabileceği bir şey değil, birlikte olursak bu işin üstesinden gelebiliriz. Ülkemiz birçok zorlukları atlattı. Bu zorluğu da hep birlikte yeneceğiz. Ülke olarak aldığımız erken tedbirlerle bu zor günleri geride bırakacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirmek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan talebimiz evlerinden çıkmamaları, onlara ‘Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın’ diyoruz.”

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