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Denizli Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde korona virüs vakası

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Denizli Tapu ve Kadastro 18.

Denizli Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde korona virüs vakası

Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğünde bir personelde korona virüs çıkması üzerine binada filyasyon çalışması başlatıldı. Müdürlükte hizmetlerin aksamaması adına belirli sayıda personel çalışmalarına devam ediyor.
Olay, Merkezefendi ilçesinde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir personelin korona virüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Testin sonucu pozitif çıkması ile birlikte bölge müdürlüğünde çalışan tüm personellere test yapılarak, 12 gün boyunca evlerinde karantina altında kalmaları için idari izin ile ayrıldılar.
İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri devreye girdi. Müdürlük binası karantina altına alındı. Pozitif çıkan memur ile temasta bulunan personel ya da vatandaşlar tespit edilmeye çalışılıyor.
Öte yandan, hizmetlerin aksamaması adına belirli sayıda personel çalışmalarına devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekipleri gerekli dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

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