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Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ziyarete açıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Korona virüs dolayısıyla geçici süreliğine kapatılan tesislerde önlem alan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı dezenfekte çalışması yaparak tesisi ziyarete hazır hale getirdi.Kentin yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarında yoğun bir şekilde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs dolayısıyla geçici süre faaliyetleri durdurulan tüm tesislerinde tedbir alarak ziyarete açık hale getiriyor.

Korona virüs dolayısıyla geçici süreliğine kapatılan tesislerde önlem alan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı dezenfekte çalışması yaparak tesisi ziyarete hazır hale getirdi.
Kentin yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarında yoğun bir şekilde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs dolayısıyla geçici süre faaliyetleri durdurulan tüm tesislerinde tedbir alarak ziyarete açık hale getiriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda geçtiğimiz Mart ayında geçici süre kapatılan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Tesisin alt istasyonunda başlayan çalışma kapsamında gişeler, teleferik kabinleri, asansörler, kafe ve restoran ile dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bungalov evler ve diğer tüm tesisler dezenfekte edildi.

Maskesiz girişe izin yok
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapacağını belirtti. Tesise maskesiz girişe izin verilmeyeceği ve teleferik kabinleri ise azami 4 kişi ile sınırlı tutulacağı açıklandı. Restoran, kafe ve diğer tüm tesislerde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre hareket edileceği vurgulanırken, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiği işaret edildi.

“Vatandaşlarımız maske ve hijyenlerine dikkat etsin”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüse karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Normalleşme dönemine geçişle birlikte tesislerde dezenfekte işlemleri yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Kullanıma kapatılan tesislerimizde tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız da lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyenlerine dikkat etsin. Biz tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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