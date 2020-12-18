Denizli Ticaret Odası üyelerine özel fiyatlama ve vade avantajı

Denizli Ticaret Odası (DTO), ‘Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ adı altında imzaladığı protokolde, üyelerine iş yeri ve kurumsal kart alt yapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuldu. Alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecekken büyük bir tedarik zinciri kurulmuş oldu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ziraat Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Tedarik Zinciri Finansman Programı’ kapsamında ‘Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ DTO üyelerine yönelik protokol imzaladı. Bu sayede DTO üyelerinin alıcılar ile satıcılar arsında büyük bir tedarik zinciri oluşmuş oldu. Aynı zamanda alıcı ve satıcılar arasında güvenli alışveriş sağlanırken kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimleri oluşturabilecekler. Protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını temenni eden Ziraat Bankası Denizli Bölge Yöneticiliği Satış ve Performans Yöneticisi Erhan Tekin, “İsteyenler, detaylı bilgi ve ilgili üründen hem ÜİY-POS müşterisi, hem de Bankkart Başak müşterisi olarak yararlanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine veya varsa müşteri temsilcilerine başvuruda bulunabilirler. Üyelerinize, önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.