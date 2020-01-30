YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi

Denizli Ticaret Odası yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO), yılın ilk oturumunu tamamladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), yılın ilk oturumunu tamamladı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, geçtiğimiz yılın ekonomi ve ticari hayata yönelik değerlendirmesiyle gelecek günlere dair öngörülerini ve 2020 Denizli Yılı Kampanyaları kapsamında neler yapmayı planladıklarını anlattı.
DTO’nun Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sözlerinin başında geçen hafta yaşanan deprem afetini hatırlattı. Denizli’nin 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu belirtti. Süt, su, battaniye, pike, bornoz, içlik, kazak, ayakkabı, atkı ve eldivenlerden oluşan 2 tır dolusu yardımı Malatya’ya ulaştırdıklarını kaydetti. Geçtiğimiz yılın ekonomi ve ticari hayata yönelik değerlendirmesiyle gelecek günlere dair öngörülerini ve 2020 Denizli Yılı Kampanyaları kapsamında neler yapmayı planladıklarını anlattı.

2019’DA, bir 320 firma DTO’ya kaydını yaptırdı
DTO’nun, Türkiye’de en çok Kosgeb desteği alan odalardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Geçen yıl şehrimizde kurulan yabancı ortaklı firma sayısı, 56. Öte yandan,2019’da, odamıza 1.320 firma kaydını yaptırdı. Bugün artık 18 bine yakın üyesi olan çok daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline geldik.” diye konuştu.
Başkan Erdoğan, geçen yıl Denizli’den Türk Patent Enstitüsü (TPE)’ne, 37 adet patent başvurusu yapıldığını, 1551 adet de marka başvurusu olduğunu ve bir önceki yıla göre %14,3 artış olduğunu kaydetti. “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, geçen yıl Denizli’de karşılıksız çek adedi bir önceki yıla göre %13,84 azalarak 5.492 adet olarak kayıt altına alındı. İyileşme, ülke genelindeki %7,85 ortalamasının da çok üzerinde oldu. Karşılıksız çekler, tutar bazında da, %3,41 azaldı.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Denizli Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:03
Öğle
13:22
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Papatya Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Pınar Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizli'de Hırsızlık Ve Gasp

Denizli'de Hırsızlık Ve Gasp

Kamuda Öğretmenler Başörtülü Derse Girmeye Başladı

Kamuda Öğretmenler Başörtülü Derse Girmeye Başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.