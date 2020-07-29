YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Ticaret Odası’ndan Kurban Bayramı mesajı

Denizli Ticaret Odası’ndan Kurban Bayramı mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın bayramını kutladı.Erdoğan, “Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlar, aileleri ve sevdikleriyle, umutlarının hayat bulduğu, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü, huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Denizli Ticaret Odası’ndan Kurban Bayramı mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın bayramını kutladı.
Erdoğan, “Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlar, aileleri ve sevdikleriyle, umutlarının hayat bulduğu, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü, huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Şunu unutmayalım ki; milletçe birbirimize kol kanat gerip destek oldukça, bize her günümüz bayram gibi gelecektir” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İnsanların birbirlerini daha çok düşündüğü ve birbirine daha fazla vakit ayırdığı, bazı özel zaman dilimleri olduğunu ve bunlardan birinin de bayramlar olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, “Bayramlarımız, millet olarak buluşma, kavuşma ve paylaşma zamanlarımızdır. Sevinçlerimizin de arttığı anlardır. Birlikte toplum olduğumuzu, hep birlikte daha güçlü durduğumuzu ve huzur bulduğumuzu hatırladığımız, müstesna günlerimizdir.
Denizli’miz ise, çalışkanlığı ve üretkenliği ile takdir toplayan bir şehirdir. İnsanımız, oldum olası emeğin kıymetini bilen, çalışana el veren, birlikte çalışıp kazanan ve kazandığını paylaşarak dayanışan, güzide bir toplumdur. Denizlililer, aynı zamanda, ihtiyaçlısını unutmayan, birbirini gözeten hayırseverlerdir, varını yoğunu bölüşerek mutlu olmuş ve huzur bulmuşlardır. Unutmamalı ki; birbirimizi sevdikçe ve arayıp sordukça, birbirimize kol kanat gerdikçe, her günümüz bayram olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nızı kutlarım, aileniz ve sevdiklerinizle, umudunuzun hayat bulduğu, hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü, huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
PARTNERÜnlü türkücüden skandal mesaj! Böyle ifşa olduÜnlü türkücüden skandal mesaj! Böyle ifşa oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Denizli Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
21:53

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.