YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanılarak iş insanları ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, tekerlekli sandalye ve buna benzer maddi yardım talep ederek dolandırıcılık teşebbüslerinde bulundukları tespit edildiği belirtildi.

Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Denizli Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanılarak iş insanları ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, tekerlekli sandalye ve buna benzer maddi yardım talep ederek dolandırıcılık teşebbüslerinde bulundukları tespit edildiği belirtildi. Telefonla arayarak maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve esnafımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki... 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki...
PARTNEREsnekliğini sergilediEsnekliğini sergiledi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Denizli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:11
İkindi
16:53
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.