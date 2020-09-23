YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Valisi Ali Fuat Atik denetimlerine devam ediyor

Denizli Valisi Ali Fuat Atik denetimlerine devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 20:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla harekete geçirilen korona virüs tedbirlerine ilişkin 7’inci büyük denetim Denizli’de gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Süleyman Soylu’ nun talimatları ile Türkiye genelinde eş zamanlı uygulanan, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla harekete geçirilen Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yedinci büyük denetim Denizli’de gerçekleştirildi.Denetimler kapsamında ilk önce Ankara yolu emniyet uygulama noktasında ve Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirilen denetimlere Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve beraberindekiler katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla harekete geçirilen korona virüs tedbirlerine ilişkin 7’inci büyük denetim Denizli’de gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Süleyman Soylu’ nun talimatları ile Türkiye genelinde eş zamanlı uygulanan, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla harekete geçirilen Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yedinci büyük denetim Denizli’de gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında ilk önce Ankara yolu emniyet uygulama noktasında ve Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirilen denetimlere Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve beraberindekiler katıldı. Vali Atik öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurularak yolcuların HES kodu kontrolü yapıldı. Denetimde vatandaşlara salgınla mücadelenin önemi, maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Son olarak Vali Ali Fuat Atik yolculara el dezenfektanı, kolonya, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen kiti hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu

Denizli Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.