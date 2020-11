Denizli Valisi Atik, korona virüs tedbirleri konusunda açıklamada bulundu

“Türkiye’de ki artış ile paralel olarak Denizli’de de aynı durum gözlemleniyor”

Vali Atik, korona virüsün Denizli’de ki artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Atik, “Türkiye’de ki artış ile paralel olarak Denizli’de de aynı durum gözlemleniyor. Bizler yapmış olduğumuz çalışmalarda artış hızını ne kadar durdurabilirsek kendimizi şanslı hissedeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile imkanlar doğrultusunda tekrar toplantı yaparak ek korona virüs tedbirlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte yeniden tedbirlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Denizli’de basınımızı bu süreçte mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilinçlendirici, uyarıcı ve bilgilendirici yayınlar ile yanımızda yer almasını istiyoruz” dedi.

“Devlet hastanelerindeki süreç normal”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Atik, “Devlet hastanelerindeki süreç normal, her an gibi bir sıkıntı bulunmuyor. Denizli’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması konusunda görüşme olabilir. Bu konuda tek başımıza bir karar alma durumu yok. Toplumun her kesimine ulaşarak, fikirler ile uygulamamızı ortaya koyacağız” diye konuştu.