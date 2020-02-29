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Denizli Valisi Karahan'dan şehit babasına taziye ziyareti

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.02.2020 18:54 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Karahan'dan şehit babasına taziye ziyareti

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki baba evine gelen Vali Karahan, şehidin babası Mehmet Çankaya'ya başsağlığı diledi.

Şehidin babası Çankaya ile görüşen ve aileyi teselli eden Karahan, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Karahan, taziye ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarın şehidimizin cenazesi öğle namazını müteakip Ankara'dan kaldırılacak. Denizli'mizin, milletimizin başı sağolsun. Allah başka kederler göstermesin. Şehit babası Mehmet Çankaya ile görüştük. Başımız sağolsun acı bir olay, ciğerimiz yandı. Karşılığı da veriliyor tabi. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Milletimiz var olsun, devletimiz var olsun. Mücadelemiz devam ediyor. Anlımızın akıyla tamamlayıp işi bitireceğiz inşallah." dedi.

Taziye ziyaretinde, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Valisi Hasan Karahan Şehit

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