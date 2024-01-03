Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’un acı günü

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’un annesi Kamuran Coşkun, Bursa’da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’un değerli annesi Kamuran Coşkun, Bursa’da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Kamuran Coşkun’un cenazesi, Bursa Mudanya Duran Camisi’nde düzenlenecek cenaze namazının ardından Yenikent Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" denildi.

