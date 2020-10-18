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Denizli Valisinden vatandaşa üslup özrü:

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

"Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında döner ustasıyla yaşadığı diyalogda kullandığı ifadelerin kendisini de üzdüğünü belirterek, vatandaştan özür dilediğini bildirdi.

Vali Atik, bazı medya organlarında, "Denizli Valisinden esnafı azarlayıcı tavır" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bugüne değin birçok denetime katıldıklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Vali Atik, "Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde başı sonu detaylıca bakıldığında konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızı koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır." diye konuştu.

Kurallara uyma konusunda çağrı yapmayı sürdüreceğini belirten Vali Atik, şu değerlendirmede bulundu:

"Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz."

Denizli'de Kovid-19 denetimlerine 16 Ekim'de Vali Ali Fuat Atik de katılmıştı. Esnafa uyarılarda bulunan Vali Atik, bir dönerci dükkanında ustanın maskeyi burununu açıkta bırakacak şekilde takmasına ve işletme çalışanlarının eldiven takmamasına tepki göstermişti.

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