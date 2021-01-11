YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli ve 4 il için fırtına uyarısı

Denizli ve 4 il için fırtına uyarısı

11.01.2021 20:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli ve 4 il için fırtına uyarısı

Denizli, Konya, Isparta, Antalya ve Burdur’un güneybatı ilçelerinde yarın fırtına beklendiği açıklandı.

Denizli, Konya, Isparta, Antalya ve Burdur’un güneybatı ilçelerinde yarın fırtına beklendiği açıklandı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Konya’nın güneybatı ilçelerinde, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta ile Burdur ilinde fırtına beklendiği açıklandı. Güney ve güneybatı yönlerinden gelecek olan fırtınanın saatte 50 ile 74 kilometre olması bekleniyor. Yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına saatte 75 ile 88 kilometre hızı şeklinde esmesi öngörüldüğü açıklandı.
Fırtınadan dolayı meydana gelebilecek soba, baca gazı zehirlenmesi, ağaç, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Denizli ve 4 il için fırtına uyarısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:32

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek

Denizlispor, yeni aday çıkana kadar mevcut yönetim ile devam edecek

Ali Çetin: "Bıçak kemiğe dayandı"

Ali Çetin: "Bıçak kemiğe dayandı"

Denizli’de son bir haftada 74 kişi tutuklandı

Denizli’de son bir haftada 74 kişi tutuklandı

Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 61 bin 456 TL idari para cezası

Kumar oynarken yakalanan 46 kişiye 61 bin 456 TL idari para cezası

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.