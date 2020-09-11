YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Denizli ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Denizli ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

DENİZLİ/MANİSA (AA) - Denizli ve Manisa'da bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Türkiye Gençlik Vakfı Denizli şubeleri ile Kadın ve Demokrasi Derneğinin oluşturduğu Eğitime Destek Platformu üyeleri, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Eski AK Parti Denizli Milletvekili ve platform sözcüsü Salih Erdoğan, grup adına yaptığı açıklamada, Erol Mütercimler'in açıklamalarının hem imam hatip lisesi mezunlarına hem de mütedeyyin kesime saldırı olduğunu belirtti.

Mütercimler'in açıklamalarının, ifade özgürlüğü şeklinde değerlendirilemeyeceğini ve kabul edilemez olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Mütercimler nefret suçu işlemiştir. Türkiye'mize çağ atlatan, kabuğunu ve zincirlerini kırmasında emeği, alın teri bulunan imam hatiplilere karşı hazımsızlığını dışa vurmuştur. Tarihimizin her döneminde bazen 12 Eylül'de, bazen 28 Şubat'ta, bazen e-muhtıralarda gösterdiler kendilerini. Bunların derdi hep imam hatipliler ve mütedeyyin kesim oldu. Kimse bizi ötekileştiremez. Vatanseverlik kimsenin tekelinde değildir."

Erdoğan, kötü niyet taşıyan bu açıklamaların suç olduğunu savundu.

Açıklama sonrası sivil toplum örgütleri temsilcileri, Mütercimler hakkında hem kişisel hem de platform olarak suç duyurusunda bulundu.

- "Küçük düşürücü ifadeler"

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de adliye önünde toplanan Turgutlu İmam Hatipliler ve Mensupları Derneği üyeleri adına, Başkan Şamil Duran açıklama yaptı.

İmam hatip camiasının geniş bir aile olduğunu, Mütercimler'in onlara yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandığını belirten Duran, "Sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf, kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Basın açıklaması sonrasında, etkinliğe katılanlar, adliyeye girerek Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Tam 7 kere teklif etti' 'Tam 7 kere teklif etti'
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Denizli Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:38
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi
Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.