Denizli ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

DENİZLİ/MANİSA (AA) - Denizli ve Manisa'da bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Türkiye Gençlik Vakfı Denizli şubeleri ile Kadın ve Demokrasi Derneğinin oluşturduğu Eğitime Destek Platformu üyeleri, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Eski AK Parti Denizli Milletvekili ve platform sözcüsü Salih Erdoğan, grup adına yaptığı açıklamada, Erol Mütercimler'in açıklamalarının hem imam hatip lisesi mezunlarına hem de mütedeyyin kesime saldırı olduğunu belirtti.

Mütercimler'in açıklamalarının, ifade özgürlüğü şeklinde değerlendirilemeyeceğini ve kabul edilemez olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Mütercimler nefret suçu işlemiştir. Türkiye'mize çağ atlatan, kabuğunu ve zincirlerini kırmasında emeği, alın teri bulunan imam hatiplilere karşı hazımsızlığını dışa vurmuştur. Tarihimizin her döneminde bazen 12 Eylül'de, bazen 28 Şubat'ta, bazen e-muhtıralarda gösterdiler kendilerini. Bunların derdi hep imam hatipliler ve mütedeyyin kesim oldu. Kimse bizi ötekileştiremez. Vatanseverlik kimsenin tekelinde değildir."