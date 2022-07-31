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Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

31.07.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli Yağlı Güreşleri'nin finalinde Cengizhan Şimşek'i yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi tarafından Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen güreşlere, aralarında Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın da bulunduğu 43'ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 sporcu katıldı.

14 boyda düzenlenen güreşlerin başpehlivanlık mücadelesinde Orhan Okulu ve Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Rakibini yenmeyi başaran Orhan Okulu, güreşlerin başpehlivanı olmayı başardı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ata sporunu yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu yıl yoğun bir katılımla karşılaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Güreşleri Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin yanı sıra, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Ebedi Altın Kemer sahibi başpehlivanı Hüseyin Çokal da katıldı.

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