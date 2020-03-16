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Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 41 bin 79 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan uygulamalarda 41 bin 79 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 206 şahıs yakalandı.
Kentte polis ekipleri 9 - 15 Mart tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 41 bin 79 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 206 şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 Adet av tüfeği fişeği, 1 adet cep telefonu, 1 adet çalıntı otomobil müzik çalar, 2 adet çalıntı broş, 1 adet çalıntı künye, 9 bin 385 TL çalıntı para, 1 adet çalıntı 82 ekran lcd televizyon, 2 adet çalıntı çarşaf, 5 adet çalıntı pike ele geçirildi.
Hırsızlık ile çeşitli olaylara ve suçlara karışan 131 şahıs adli makamlara çıkarılmasının ardından 50 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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