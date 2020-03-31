Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarayköy ilçesinden kent merkezine giden Mehmet Gürpınar idaresindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil ile Kumkısık Mahallesi'nde ara yoldan ana yola çıkan İsmail Alay (39) yönetimindeki 35 YFH 78 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Alay olay yerine hayatını kaybetti, Mehmet Gürpınar ile yanında bulunan Melehat Gürpınar yaralandı. Araç içinde sıkışan Alay'ın cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazada hayatını kaybeden Alay'ın kullandığı otomobilin ana yola çıkması ve yolda ilerleyen diğer araçla çarpışması görülüyor.

Öte yandan, İsmail Alay'ın İzmir'de bir belediyede çalıştığı, Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki bir oto galeriden arkadaşına araba alıp dinlendikten sonra dönüşe geçtikleri öğrenildi.

