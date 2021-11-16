YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

16.11.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarındaki trafik kazasının ardından aracıyla kaza yerinden kaçan inşaat demiri yüklü tırın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kazaya, S.D. yönetimindeki 09 DN 432 plakalı tırın karıştığı belirlendi. Sürücü S.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tır kasasında ve kasadan dışarıya sarkan inşaat demirinde yapılan incelemede kazaya dair izler bulundu.

Sürücü S.D, ifadesinde kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beylerbeyi Mahallesi yakınlarındaki 7 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında kavşaktan dönen inşaat demiri yüklü tırın kasasına çarpan Yaşar Kocaman (58) yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durabilmişti.

Kazada sürücü Yaşar Kocaman hayatını kaybetmiş, Kocaman'ın eşi Ayşe Kocaman (56) ile diğer araçtaki Dilek Eroğlu (33) ile kızı Ahsen Eroğlu (12) yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Altaş Denizlispor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke olduAltaş Denizlispor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Denizli Namaz Vakitleri 16 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:18
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.