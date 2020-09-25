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Denizli’de 1 mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.09.2020 23:57 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındığı öğrenildi.Sarayköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, mahallede pozitif vakalara rastlandığı ve karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Denizli’de 1 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındığı öğrenildi.
Sarayköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, mahallede pozitif vakalara rastlandığı ve karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekipleri tarafından ise tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Vaka sayısındaki artış durumuna göre bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceği öğrenildi.
Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı, iş makineleriyle de mahallenin diğer yakın mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldığı öğrenildi.

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