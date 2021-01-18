YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 11 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli’de 11 mahallede su kesintisi yaşanacak

18.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli’de 11 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Ocak 2021 Salı günü Denizli merkez ve Buldan’ın muhtelif mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı belirtildi.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Ocak 2021 Salı günü Denizli merkez ve Buldan’ın muhtelif mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 19 Ocak 2021 Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece 23.30 ile 05.00 saatleri arasında Denizli merkezde İlbade, Muratdede, Sırakapılar, Saraylar, Topraklık, 15 Mayıs, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, Altıntop, Atalar ve Fesleğen Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Buldan’ın çeşitli mahallelerinde su kesintisi
Buldan ilçesinin Cumhuriyet, Gölbaşı, 4 Eylül, Kurtuluş, Turan, Karşıyaka ve Yeni Mahalleyi besleyen içme suyu deposu ve hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile 19 Ocak 2021 Salı günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda, su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

Denizli’de 11 mahallede su kesintisi yaşanacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:19
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Yakalanmasaydı 15 bin kişiyi zehirleyecekti

Yakalanmasaydı 15 bin kişiyi zehirleyecekti

Karın ağrısı deyip geçmeyin

Karın ağrısı deyip geçmeyin

Denizli güne karlı hava ile uyandı

Denizli güne karlı hava ile uyandı

Denizli'de kent merkezinde kar yağdı

Denizli'de kent merkezinde kar yağdı

Denizli'de kent merkezinde kar yağdı

Denizli'de kent merkezinde kar yağdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.