YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 1214 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi

Denizli’de 1214 camide eş zamanlı olarak sela sesi yükseldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.07.2020 03:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4. yılında Denizli’de 1214 camiden eş zamanlı olarak “sela” okundu, Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve dualar ile anıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saatler 00.13 itibarıyla ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de 1214 camide aynı anda yeniden yükseldi.
15 Temmuz 2016 gününde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin 4. yılında, şehit olan vatandaşlar için tüm camilerden yükselen sela seslerinin ardından dualar ve Kur’an-ı Kerim ziyafeti ile anıldı. Denizli’de program kapsamında sabah saat 04.45’de minarelerden sela sesi yükselecek.

Denizli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ve davetliler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
PARTNERSon paylaşımı mest etti! Son paylaşımı mest etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Denizli Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:07

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.