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Denizli’de 13 bin sağlık çalışanı aşı oldu

21.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Denizli’de 13 bine yakın sağlık çalışanının ardından aşılama takvimine göre işlemler devam ediyor.Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.

Denizli’de 13 bine yakın sağlık çalışanının ardından aşılama takvimine göre işlemler devam ediyor.
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli’de yürütülen aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. 14 Ocak günü başlatılan çalışmalar kapsamında kısa sürede 13 bine yakın sağlık çalışanına aşı yapıldığını belirten Öztürk, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşılama takvimine göre aşılama işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Korona virüs ile mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu söyleyen Öztürk; “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Denizli’de aşılama çalışmaları salgında en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları ile başladı. Kamu, özel, Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler ve özel muayenelerdeki sağlık çalışanlarımız aşıya yoğun ilgi gösterdi. 13 bine yakın sağlık çalışanımız aşısını oldu. Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip aşılama konusunda aşılarını yaptırarak örnek olan tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tedbirlerde olduğu gibi aşılamada da toplumun büyük çoğunluğunun aşı olması gerekiyor. Sağlık çalışanları ile başladığımız aşı yolculuğunda sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını yaptırmasını istiyoruz” dedi.

“Aşı ve tedbirlerle yakında normal hayata döneriz”
Aşılama çalışmalarına Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşılama takvimine göre devam ettiklerini belirten Uz.Dr. Berna Öztürk, “Sağlık Bakanlığımızca belirlenen takvime göre aşılama çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personeller ile devam ediyor. Bu doğrultuda bu merkezlerde kalan ve buradaki vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yine Müdürlüğümüz, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ve tüm aile hekimlerimiz koordineli olarak 90 yaş ve üzeri ve onlarla aynı hanede yaşayan varsa 80 yaş üzeri vatandaşlarımızı arayarak aşı olmak isteyenleri belirliyor. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza sağlık ekiplerimizi yönlendirerek evlerinde aşılarını yapıyoruz. Bugün de yine 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek. İnşallah aşı ve tedbirlerle yakında normal hayata döneriz” ifadelerini kullandı.

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