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Denizli’de 14 kişiye borç para vererek mağdur eden 3 şüpheli tutuklandı

16.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Denizli’de bankaların kara listesinde bulunduğundan dolayı kredi kullanamayan zor durumdaki kişilere borç para vererek açık senet imzalatan ve borçlarını ödemelerine rağmen 14 kişiyi tehdit ederek tefecilik yapan şüphelilere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri operasyon düzenledi.

Denizli’de bankaların kara listesinde bulunduğundan dolayı kredi kullanamayan zor durumdaki kişilere borç para vererek açık senet imzalatan ve borçlarını ödemelerine rağmen 14 kişiyi tehdit ederek tefecilik yapan şüphelilere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri operasyon düzenledi. Tefecilik ve yağma yapan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Denizli’nin Çameli ilçesinde 13 Ocak 2021 Çarşamba günü tefecilik yaparak haksız kazanç elde etmek suretiyle vatandaşları mağdur eden şüphelilere ve organizasyonlara yönelik Çameli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekonomik olarak zor durumda olan, bankaların kara listesinde bulunduğundan dolayı kredi kullanamayan kişilere, faiz karşılığında borç para verdikleri ortaya çıktı. Bunun karşılığında açık senet aldıkları ve borcun ödenmesine rağmen senetleri geri vermedikleri tespit edildi. Mağdur kişiler bedeli ödenmiş senetlere icra takibi başlatan şüpheliler, borcun tahsil edilmesi için 14 vatandaşın tehdit edilerek mağdur edildiği öğrenildi.

İkamet ve işyerlerinde çok sayıda çek, senet ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bilgiler doğrultusunda şüphelileri tespit ederek yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi.

Tefecilik ve yağma suçlarından 3 şüpheli tutuklandı
Tefecilik ve yağma suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede ki işlemlerinin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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