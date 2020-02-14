YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 14 Şubat Sevgiler Günü heyecanı

Denizli’de 14 Şubat Sevgiler Günü heyecanı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Denizli’de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile çiçekçiler başta olmak üzere hediyelik eşyalar satan iş yerlerinden büyük heyecan yaşandı.Birçok ülkede kutlanan 14 Şubat sevgililer gününde vatandaşların kimisinde telaş kimisinde ise umursamazlık gözlerden kaçmadı.

Denizli’de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile çiçekçiler başta olmak üzere hediyelik eşyalar satan iş yerlerinden büyük heyecan yaşandı.
Birçok ülkede kutlanan 14 Şubat sevgililer gününde vatandaşların kimisinde telaş kimisinde ise umursamazlık gözlerden kaçmadı. Eş ve sevgililerine hediye almak isteyen vatandaşlar son ana kadar karar veremedi. Çiçek satışlarında ise yoğunluğun normal günlere göre daha fazla olduğu öğrenildi.
Bazı esnaflar dükkan önlerine Sevgililer Gününe özel süslemeler yaptı. Kimi vatandaşlar akşam sevdiklerini hediyeler ile mutlu etmek için hediye ararken kimi vatandaşlar ise caddelerde balon ve güller satarak para kazanmanın yollarını arıyordu. Sevgililer gününde uçan balon satarak çiftleri mutlu etmek isteyen Salim Canlı, “14 Şubat için kalpli balon hazırladık. Şu an bir rağbet yok ama akşam olur diye düşünüyoruz. Ekmeğimizdeyiz yani çalışıyoruz. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun” dedi.
14 Şubatı önemsemediğini dile getiren Ömer Utku Ayhan ise “Sevgilim var. Yok ben 14 Şubattır, şeydir çok önemsemediğim için özel bir şey yapmadım. Bence gereksiz ya hani bir güne sıkıştırmamak lazım sevgililer günü diye o yüzden saçma buluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Denizli Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:27
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Ilgaz Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Zolan: “Demokrasinin güçlenmesi için STK’ları en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor”

Başkan Zolan: “Demokrasinin güçlenmesi için STK’ları en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor”

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.