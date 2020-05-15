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Denizli’de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü anıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.05.2020 20:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, Müftü Ahmet Hulusi Efendi tarafından milli mücadele ateşinin yakılmasının 101'inci yıldönümü düzenlenen törenle anıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Müftü Ahmet Hulusi Efendi tarafından milli mücadele ateşinin yakılmasının 101'inci yıldönümü düzenlenen törenle anıldı.
Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, koronavirüs (covid-19) tedbirleri nedeniyle sade bir törenle anıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Zolan, konuşma yaptı. Törene katılan herkese teşekkür eden Başkan Zolan, 101 yıl önce Yunanlar İzmir'i işgal ettikten 4- 5 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı'nda bir fetva yayınladığını ve milli mücadele ateşini yaktığını belirtti.
'ANMAYA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ'
Bu vatanın kurtuluşu için emek veren, gazi ve şehit olanları saygıyla andıkları belirten Zolan, "Denizli Türk yurdu olduktan sonra hiçbir şekilde herhangi bir işgale uğramamıştır. Bu nedenle Denizli’nin kurtuluş günü yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ruhla aynı şevkle vatanımızı ve bayrağımızı korumaya devam edeceğiz. Bizler bu değerlere, emanetlere sahip çıkacağız, gelecek nesillere bu vatanın bedelinin nasıl ve kimler tarafından ödendiğini anlatmaya devam edeceğiz. Fedakarlık ve liderlik yapanları anmaya güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.

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Güngör Eczanesi
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