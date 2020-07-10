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Denizli’de 18 yaş altı gençler tek başına seyahat edebilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre 18 yaş altı vatandaşların şehir içi ve şehir dışı seyahatlerinde yanlarında velileri bulunmadan seyahat edebileceği açıklandı.Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Kovid-19 tedbirleri konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre 18 yaş altı vatandaşların şehir içi ve şehir dışı seyahatlerinde yanlarında velileri bulunmadan seyahat edebileceği açıklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Kovid-19 tedbirleri konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan yeni düzenlemeler ele alındı.
Alınan karara göre 18 yaş altı vatandaşların şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında velilerinin bulunma şartının kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:
"Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, kara yolu, demir yolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasına, kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik bakanlığımızca çıkarılmış olan genelgeler ile korona virüs kurallarına riayet edilmesine karar verildi."

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