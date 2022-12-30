Denizli’de 194 kadın ve 200 erkek bilek güreşinde yarışıyor

29-30 Aralık 2022 tarihlerinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 11 ilden toplam 394 sporcu katıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen Bilek Güreşi Gençler-A müsabakaları başladı. 29-30 Aralık 2022 tarihlerinde 11 farklı ilden 194 kadın, 200 erkek olmak üzere toplam 394 sporcunun katıldığı müsabakaların seremonisi tüm sporcuların katılımıyla gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Bilek Güreşinde Türk sporunun yıldız adayları buluşuyor. 11 farklı şehiren 394 sporcunun sırayla sahne alacağı maçlara tüm sporseverler davet edildi.

“SPOR BRANŞLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış seremonisinde konuşan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Okul sporları bilek güreşi yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her geçen gün bilek güreşi branşına ilginin arttığını gözlemliyoruz. Gelişmekte olan spor branşlarını desteklemeye devam edeceğiz. Yarışmalara katılan tüm takımlara ve sporculara başarılar dilerim” dedi.

