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Denizli’de 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Denizli’de 2 yıl önce hizmete giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmaya devam ediyor.

Denizli’de 2 yıl önce hizmete giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmaya devam ediyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde bugüne kadar 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdiğini açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, hizmete girdiği günden bu yana sokak hayvanlarına şefkat eli uzatmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce sokak hayvanı ile çok sayıda yabani hayvanın tedavi ve bakımlarını sağlayan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdiğini açıkladı. Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olan 135 dönüm alana sahip tesiste binlerce sokak hayvanına bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunulduğu, çok sayıda yaralı sokak hayvanının tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturulduğu belirtildi.

Yüzlerce hayvanın gıda ihtiyacı karşılanıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında Kumkısık Mahallesi’ndeki Beslenme Odağı’nda sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Burada her gün yüzlerce köpeğin gıda ihtiyacı giderilirken, veterinerler sokak hayvanlarının kontrollerini de gerçekleştiriyor.

“Evinizin önüne bir kap mama ve su bırakın”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nü kutlayarak, Türkiye’nin sayılı merkezlerinden birine sahip olduğunu kaydeden Başkan Zolan, bugüne kadar 2 bin 500’e yakın sokak hayvanını da sahiplendirdiklerini belirtti. Korona virüsten dolayı zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan, bu zor günlerde sokaklardaki can dostların da unutulmaması gerektiğini belirterek, herkesin evinin önüne bir kap mama ve su bırakması çağrısında bulundu.

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