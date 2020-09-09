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Denizli’de 2 müzede toplam 36 bin 632 eser

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kültürel Miras istatistiklerini yayınladı.

Denizli’de 2 müzede toplam 36 bin 632 eser

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kültürel Miras istatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli’de 2 müze ve 3 ören yerini 2 milyon 887 bin 50 kişi ziyarette bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze 3 ören yeri olduğu açıklandı. Denizli’de 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 3 ören yerini 2 milyon 371 bin 83’ü ücretli, 515 bin 967’si ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 887 bin 50 kişi ziyaret etti. Denizli’de toplamda 131 bin 114 adet müze kart satıldı.

Denizli’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 2 müzede toplam 36 bin 632 eser bulunmaktadır. Denizli’de 1 tane özel müze var. Müzede toplam 2 bin 493 eser bulunmakta olup bu müzeyi toplam bin 377 kişi ziyaret etmiştir. Denizli’de müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan 901 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 288 adet sit alanı bulunduğu açıklandı.

Denizli’de 2 müzede toplam 36 bin 632 eser

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Pamukkale
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