Denizli’de 2019 yılında 3 bin 202 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Denizli’de 3 bin 202 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Yayınlanan verilere göre, kazalar bir önceki yıla oranla yüzde 8,1 azalarak, 96 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında Denizli’de gerçekleşen trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 16 bin 814 kaza meydana geldi. Trafik kazalarının 13 bin 612 adet maddi hasarlı trafik kazası olurken geçen yıla oranla yüzde 9,4 azalarak yüzde 73,5 oldu. Kent genelinde 3 bin 202 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ise geçen yıla göre yüzde 8,1 azalarak yüzde 19 oldu.

Trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı azaldı

2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 azalarak 96 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarında yaralanalar ise yüzde 8,7 alarak 5 bin 220 kişi oldu. Kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 47,9’la 46 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yüzde 52,1 oranla 50 kişi kaza sonrası hayatını kaybetti.

