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Denizli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli’de 3 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kent genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptıkları aramada her biri 220 litre kapasiteli ve dolu vaziyette 14 adet tank olmak üzere toplamda 3 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Aramanın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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