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Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

30.08.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, sanatçılar Teoman ve Fatma Turgut konser verdi.

Merkezefendi ilçesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde bir araya gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Yürüyüş sırasında 200 metrelik Türk bayrağı açıldı, İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Daha sonra Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı (MKM) yanındaki alanda Teoman konser verdi.

Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ise Fatma Turgut sahne aldı.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı konser

Denizli Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
06:25
Öğle
13:09
İkindi
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Akşam
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