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Denizli'de 31 Ekim'e kadar ormanlarda piknik ve konaklama yasaklandı

06.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 31 Ekim'e kadar ormanlarda piknik ve konaklama yasaklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak, 31 Ekim'e kadar kısıtlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz- 31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir."

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ateş yasak

Denizli Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
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Akşam
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